Villages étape, la pause évasion

Faites le choix d’une halte au calme dans l’un des 78 Villages étape

Le voyage commence sur la route des vacances !

Envie d’authenticité et de découverte sur votre route ? Faites le choix d’une halte au calme dans l’un des 78 Villages étapes en France et partez à la découverte des territoires ruraux.

Deux nouveaux Villages étapes sont créés en 2025 : Baccarat (Meurthe-et-Moselle, RN 59)

Bonneval (Eure-et-Loir, RN 10)

Les Villages étapes ont 30 ans !

Loin des aires de services surchargées pendant l’été, les petites communes labellisées Village étape® sont situées à moins de 5 km des axes routiers à fort trafic. Ces villages étape proposent aux automobilistes de nombreux services et en toute tranquillité.

Village étape® est une marque propriété de l’État, représentée par le ministère de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation, direction générale des Infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM). La gestion de la marque est faite en partenariat avec la Fédération française des Villages étape (FFVE).

S’arrêter dans un Village étape, c’est la garantie de trouver tous les commerces et services à proximité en consommant local. C’est aussi inventer une nouvelle façon de voyager en découvrant les paysages et le patrimoine des territoires traversés !

Téléchargez la carte du réseau Villages étape 2025 (format pdf - 10 Mo - 28/07/2025)

Découvrez Village étape en vidéo :